НБУ обязал банки предоставлять полную информацию об условиях кредитов

С июня украинские банки должны сообщать потребителям информацию о полной стоимости кредитов, условиях их получения и рисках. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Украинские банки обяжут изменить подход к информации о кредитах, которую они предоставляют потребителям. Об этом 20 января сообщила в Facebook пресс-служба Национального банка Украины.

С марта финучреждения должны включать в сообщения на своих сайтах полные и актуальные сведения об условиях предоставления кредита, его стоимости, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условиях досрочного возврата кредита, возможных штрафах в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п.

"С начала июня 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от финансовой услуги. Также в июне должна измениться реклама банков, она должна будет содержать существенные характеристики услуги – информацию о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что с августа 2019 года получили множество жалоб от потребителей из-за того, что банки меняют условия кредитования и процентные ставки по кредитам без предупреждения и объяснения своих действий, а также самовольно списывают деньги клиента с зарплаты в счет погашения задолженности.

Именно 20 января регулятор получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг, поскольку вступил в силу соответствующий закон, уточнили в НБУ.