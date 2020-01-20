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НБУ обязал банки предоставлять полную информацию об условиях кредитов

С июня украинские банки должны сообщать потребителям информацию о полной стоимости кредитов, условиях их получения и рисках. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Потребители жалуются на изменение условий кредитования, заявили в Нацбанке
Потребители жалуются на изменение условий кредитования, заявили в Нацбанке
Фото: pixabay.com

Украинские банки обяжут изменить подход к информации о кредитах, которую они предоставляют потребителям. Об этом 20 января сообщила в Facebook пресс-служба Национального банка Украины.

С марта финучреждения должны включать в сообщения на своих сайтах полные и актуальные сведения об условиях предоставления кредита, его стоимости, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условиях досрочного возврата кредита, возможных штрафах в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п.

"С начала июня 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от финансовой услуги. Также в июне должна измениться реклама банков, она должна будет содержать существенные характеристики услуги – информацию о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что с августа 2019 года получили множество жалоб от потребителей из-за того, что банки меняют условия кредитования и процентные ставки по кредитам без предупреждения и объяснения своих действий, а также самовольно списывают деньги клиента с зарплаты в счет погашения задолженности.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2479221342292023

Именно 20 января регулятор получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг, поскольку вступил в силу соответствующий закон, уточнили в НБУ.

Теги: НБУ, банки, реклама, кредиты
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