Рожкова: Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет

Несколько банков каждый год демонстрируют по стресс-тестам плохие показатели, но они не занимают значительной доли на рынке и не представляют серьезной угрозы, отметила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Среди крупнейших банков Украины нет проблемных. Об этом в интервью порталу "Минфин", которое вышло 26 декабря, заявила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

"Сегодня среди 30 крупнейших банков таких (проблемных. – "ГОРДОН") нет. Периодически некоторые проблемы могут возникать, но даже стресс-тесты говорят, что ситуация нормализовалась", – сказала она.

В то же время, по словам Рожковой, несколько банков каждый год демонстрируют по стресс-тестами плохие показатели.

"Мы видим там структурные проблемы с балансами, с которыми нужно работать. Но чего-то страшного мы не ожидаем. У них есть возможность исправить ситуацию. Что касается небольших банков, то есть несколько, которые вызывают у нас беспокойство. Но они не занимают какой-то значительной доли на рынке, поэтому серьезной угрозы не представляют", – сказала она.

Рожкова отметила, что по итогам 2018 года оставалось 10 банков, бизнес-модели которых были нежизнеспособными.

"Эти учреждения – преимущественно наследие банковского "бэби-бума" 2011-2013 годов. У них были пустые балансы, эффективно они не работали. Стратегия владельцев этих банков была в том, чтобы продать банки, когда закончится кризис и на рынок придут инвесторы. Но бизнес по продаже банковских лицензий уже истек в Украине. Такого количества потенциальных инвесторов просто нет", – заявила она.

Как сообщала пресс-служба НБУ, стресс-тестирование в 2019 году проходили 29 банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковской системы по состоянию на начало этого года. Оно проводилось по двум макроэкономическим сценариям – базовому и неблагоприятному.

Рожкова по итогам стресс-тестов сообщала, что по базовому сценарию 11 украинских банков нуждаются в докапитализации на сумму 35 млрд грн, по неблагоприятному – 18 банков на почти 74 млрд грн.