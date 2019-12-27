НБУ начал взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка “Финансы и кредит” Жеваго

Банк “Финансы и кредит” украинского бизнесмена, бывшего народного депутата Константина Жеваго задолжал Национальному банку Украины 6,6 млрд грн по кредитам рефинансирования, заявили в НБУ.

НБУ подал более 30 исков к компаниям, которые выступали поручителями при выдаче кредитов рефинансирования банку Жеваго Фото: EPA

Национальный банк Украины начинал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка “Финансы и кредит“, бизнесмена Константина Жеваго. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба НБУ.

“На сегодняшний день общий объем задолженности банка “Финансы и кредит” перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн. Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний – имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды“, – отметил начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты управления по работе с проблемными активами Нацбанка Сергей Бойко.

В пресс-службе НБУ отметили, что взыскание проводится на основании решения Шевченковского райсуда Киева от 1 октября, которое вступило в силу 26 октября.

Экс-нардеп находится в розыске в Украине. Жеваго включен в базу Министерства внутренних дел как лицо, скрывающееся от досудебного расследования.

В августе 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. По решению Фонда гарантирования вкладов физлиц она продолжится до конца 2020 года. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.

По делу о растрате Жеваго вызывали в ГБР на 27 сентября, но он не явился. Пресс-служба бизнесмена сообщила "Экономической правде", что он проходит лечение за границей. 27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно.

1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

По данным "Украинской правды", экс-нардепу также сообщили о подозрении в недостоверном декларировании доходов.

28 октября пресс-служба Ferrexpo сообщила, что Жеваго покинул пост гендиректора группы компаний и намерен "сосредоточиться на решении некоторых вопросов в Украине в отношении одного из бизнесов, которым он владел до 2015 года".

5 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что Жеваго находится в одной из стран Европы.

Группа компаний Ferrexpo занимается добычей и продажей железной руды. В рейтинге самых богатых граждан Украины, который был опубликован журналом НВ в конце октября 2019 года, Жеваго с состоянием $744 млн занимает девятое место.

Он избирался народным депутатом III–VIII созывов. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году в мажоритарном округе №150 в Полтавской области он проиграл кандидату от "Слуги народа" Алексею Мовчану.