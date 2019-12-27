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В случае возвращения акций "ПриватБанка" Коломойскому его как акционера могут лишить права голоса – НБУ

На возможное возвращение бизнесмену Игорю Коломойскому акций "ПриватБанка" рынок отреагирует отрицательно, считает первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

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Рожкова: У нас есть план по поддержанию финансовой стабильности
Рожкова: У нас есть план по поддержанию финансовой стабильности
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Бизнесмен Игорь Коломойский может быть лишен права голоса как акционер "ПриватБанка", если суд отменит национализацию банка. Об этом в интервью порталу "Минфин", которое вышло 26 декабря, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Даже если суд вернет акции "Привата" Коломойскому, у нас в регулировании есть норма, которая позволяет регулятору лишить акционера банка права голоса, если он не прошел согласование в Нацбанке", – сказала она.

Первая замглавы НБУ считает, что на возможное возвращение Коломойскому акций "ПриватБанка" "рынок отреагирует негативно".

"У нас уже есть план по поддержанию финансовой стабильности в системе. С этим мы точно справимся. Далее должна быть обоюдная реституция – если отменят национализацию, значит, будет аннулирована докапитализация "Привата". Значит, НБУ примет решение о его неплатежеспособности и, по действующему законодательству, обратится в Кабинет Министров. И поскольку "Приват" – системно важный банк, мы будем предлагать принять решение о его национализации", – объяснила Рожкова.

"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейших частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В августе 2019 года в НБУ сообщали, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком". Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

22 ноября "Экономическая правда" писала, что ввести законодательный запрет на возвращение национализированных банков прежним собственникам от Украины требовал Международный валютный фонд, чтобы гарантировать, что "ПриватБанк" не вернут бизнесмену Игорю Коломойскому.

11 декабря Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы". Правительство предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства нормой, которая запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения. Это, в частности, сделает невозможным возврат "ПриватБанка" Коломойскому.

Теги: НБУ, Игорь Коломойский, ПриватБанк, акции, финансы, Екатерина Рожкова
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