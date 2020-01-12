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Профсоюзная ячейка "ПриватБанка" пытается через суд уволить главу правления банка

Печерский райсуд Киева будет в упрощенном порядке рассматривать иск профсоюзов "ПриватБанка" с требованием уволить главу правления банка Петра Крумханзла.

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Крумханзл был назначен в начале 2018 года
Крумханзл был назначен в начале 2018 года
Фото: ПриватБанк / Facebook

23 декабря 2019 года Печерский райсуд Киева принял в производство иск первичной профсоюзной организации сотрудников "ПриватБанка", в котором истец требует разорвать трудовой договор с главой правления банка Петром Крумханзлом. Определение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Профсоюз также жалуется на бездействие в этом вопросе наблюдательного совета "ПриватБанка".

Судья Светлана Волкова решила, что "дело будет рассматриваться единолично судьей в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам".

"ПриватБанк" национализировали в декабре 2016 года.

10 января 2018 года наблюдательный совет банка согласовал назначение Крумханзла. Национальный банк Украины одобрил его кандидатуру 8 февраля. Чех Крумханзл по образованию математик. Он работал в чешском Raiffeisenbank, в украинском "Райффайзен Банк Аваль" и ряде финансовых компаний.

Теги: профсоюзы, ПриватБанк, Печерский суд, Светлана Волкова, увольнение, Петр Крумханзл, иск, суд
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