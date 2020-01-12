Бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка" оспорили в суде его национализацию – СМИ

По данным Finbalance, Хозсуд Киева открыл дела о признании недействительными документов о национализации "ПриватБанка" по искам, которые подали экс-топ-менеджеры банка, в том числе бывший глава правления Александр Дубилет и его экс-первые заместители Тимур Новиков, Олег Гороховский и Владимир Яценко.

В декабре 2019 года бывшие топ-менеджеры государственного "ПриватБанка" оспорили в суде его национализацию в декабре 2016 года. Об этом 9 января проинформировал Finbalance.

В материалах Хозяйственного суда Киева, опубликованных в Государственном реестре судебных решений, не указаны фамилии истцов, но, по данным сайта, речь идет о бывшем главе правления Александре Дубилете, его экс-первых заместителях Тимуре Новикове, Олеге Гороховском, Владимире Яценко, бывших заместителях Дубилета Татьяне Гурьевой и Людмиле Шмальченко. Все они были акционерами банка.

В частности, в определении суда по иску экс-главы правления говорится, что ответчиками являются "ПриватБанк", Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Истец требует признать недействительным договоры о приобретении акций, датированные 20 декабря и 21 декабря 2016 года.

Finbalance отмечает, что речь идет о прошедшей в декабре 2016 года "принудительной конвертации их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации "ПриватБанка", а затем в конце концов со всеми "старыми" акциями банка (всего 100%) были выкуплены государством в лице Минфина за 1 грн".

Суд принял некоторые исковые заявления к рассмотрению и назначил заседания на февраль и конец января. Некоторые истцы получили время на устранение недостатков в исковом заявлении.

"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В августе 2019 года в Национальном банке Украины сообщали, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком". Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

22 ноября "Экономическая правда" писала, что ввести законодательный запрет на возвращение национализированных банков прежним собственникам от Украины требует Международный валютный фонд, чтобы гарантировать, что "ПриватБанк" не вернут Коломойскому.

11 декабря Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы". Правительство предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства нормой, которая запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения. Это, в частности, сделает невозможным возврат "ПриватБанка" Коломойскому.