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Глава совета НБУ о возможности возвращения "ПриватБанка" Коломойскому: Шанс есть всегда у всех

Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин призвал к конструктивному диалогу украинские власти, правительство и бывших владельцев "ПриватБанка", в том числе бизнесмена Игоря Коломойского.

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Данилишин: Мы должны защищать интересы государства Украина
Данилишин: Мы должны защищать интересы государства Украина
Фото: Богдан Данилишин / Facebook

Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин не исключает возможности возвращения национализированного "ПриватБанка" одному из его бывших акционеров, бизнесмену Игорю Коломойскому. 

Об этом он заявил в интервью "Главкому", опубликованном 20 января. 

"Шанс есть всегда у всех. Здесь я полностью разделяю позицию президента Владимира Зеленского: в каждом деле мы должны защищать интересы государства Украина, каждого украинца. Это вопрос или судебных решений, или других процедур: все зависит от того, что он (Коломойский. – "ГОРДОН") предложит государству и какую тактику выберут нынешние владельцы банка... Это вопрос деловых конструктивных переговоров бывших и нынешних владельцев, я призываю к конструктивному диалогу", – сказал Данилишин. 

Он отметил, что спор по "ПриватБанку" сводится "лишь к увеличению судебных издержек".

"Только НБУ за эти годы уже потратил почти 1 млрд грн на судебные тяжбы в инстанциях различных уровней по делу "Привата". Знаете, сколько судов различного уровня в настоящее время происходит по тематике "ПриватБанка"? Более 600! А сам "ПриватБанк" сколько тратит на суды с бывшим владельцем? А эти средства могли бы поступить в бюджет", – подытожил Данилишин. 

"ПриватБанк" был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В августе 2019 года в НБУ сообщали, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком". Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

22 ноября "Экономическая правда" писала, что ввести законодательный запрет на возвращение национализированных банков прежним собственникам от Украины требует Международный валютный фонд, чтобы гарантировать, что "ПриватБанк" не вернут Коломойскому.

11 декабря Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы". Правительство предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства нормой, которая запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения. Это, в частности, сделает невозможным возврат "ПриватБанка" Коломойскому.

Теги: Украина, НБУ, Игорь Коломойский, правительство, Богдан Данилишин, ПриватБанк, переговоры, Геннадий Боголюбов, национализация
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