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Турция предоставит Украине $36 млн военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом "дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли".

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Зеленский и Эрдоган обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе
Зеленский и Эрдоган обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе
Фото: president.gov.ua

Турция предоставит Вооруженным силам Украины финансовую поддержку. Об этом 3 февраля в Киеве во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает кореспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренно благодарны вам за это", – сообщил Зеленский.

Президент Украины добавил, что он договорился с Эрдоганом "дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли", в частности, оно касается строительства и поставок самолетов АН-178.

"Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе. Наши государства будут сотрудничать в сфере поисково-спасательных работ в Черном море. Для этого профильные министерства готовят соответствующее межправительственное соглашение", – рассказал Зеленский.

На сайте Минобороны Украины сообщается, что заключение соглашения о военно-финансовом сотрудничестве "положительно повлияет на обороноспособность Украины, развитие ее оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил, а также предусматривает возможность начала новых актуальных направлений и форм сотрудничества сторон".

На сайте президента Украины отмечается, что соглашение предусматривает выделение турецкой стороной для нужд ВСУ 200 млн турецких лир (около $ 36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, помощь, Владимир Зеленский, ВСУ, безопасность
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