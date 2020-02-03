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"Слава Україні". В Киев прибыл президент Турции. Видео

3 февраля в Киев прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время официальной церемонии встречи возле Мариинского дворца его ожидал президент Украины Владимир Зеленский. Эрдоган поприветствовал почетный караул словами "Слава Україні". Затем президенты отправились на встречу в формате тет-а-тет. Также они примут участие в восьмом заседании Стратегического совета, подпишут украинско-турецкие двусторонние документы и встретятся с журналистами, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

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Эрдоган и Зеленский отправились на встречу в формате тет-а-тет
Эрдоган и Зеленский отправились на встречу в формате тет-а-тет
Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

7–8 августа 2019 года Зеленский совершал визит в Турцию. После переговоров с Эрдоганом он заявил, что совместными действиями Украина и Турция изменят ситуацию в Черноморском регионе.

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Видео: Офіс Президента України / Facebook
Теги: Киев, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, президент, встреча, церемония
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