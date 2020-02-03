"Слава Україні". В Киев прибыл президент Турции. Видео
3 февраля в Киев прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время официальной церемонии встречи возле Мариинского дворца его ожидал президент Украины Владимир Зеленский. Эрдоган поприветствовал почетный караул словами "Слава Україні". Затем президенты отправились на встречу в формате тет-а-тет. Также они примут участие в восьмом заседании Стратегического совета, подпишут украинско-турецкие двусторонние документы и встретятся с журналистами, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
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