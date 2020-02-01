Эрдоган 3 февраля прибудет в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Эрдоган проведут восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

В Украину 3 февраля прибудет президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

В рамках визита пройдет его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также запланировано восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

"Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двухсторонних документов", – сообщила пресс-служба.

Также Эрдоган и Зеленский примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

7–8 августа 2019 года Зеленский совершал визит в Турцию. После переговоров с Эрдоганом он заявил, что совместными действиями Украина и Турция изменят ситуацию в Черноморском регионе.