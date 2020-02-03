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ПОЛИТИКА

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения украинских политзаключенных – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом "агрессивную политику РФ" на территории оккупированного Крыма.

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Зеленский встретился с Эрдоганом в Киеве
Зеленский встретился с Эрдоганом в Киеве
Фото: president.gov.ua

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Об этом 3 февраля в Киеве во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает кореспондент издания "ГОРДОН".

"Мы говорили о войне на Донбассе, аннексии Крымского полуострова, нарушении прав человека в Крыму, агрессивной политике России в регионе. Во всех этих вопросах для нас чрезвычайно важна последовательная помощь Турции, а также практические шаги Анкары в этом направлении. Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных – граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", – заявил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

23 января 2020 года Зеленский сообщил, что Украина готовит списки на обмен с ОРДЛО и РФ.

Теги: Крым, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Донбасс, агрессия, аннексия, политзаключенные, Владимир Зеленский, обмен удерживаемыми лицами
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