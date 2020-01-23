Украина готовит списки на обмен с ОРДЛО и РФ – Зеленский

Украина готовит два списка на обмен украинцев, которые удерживаются в РФ и в ОРДЛО. В списки в том числе включены крымские татары, сообщил президент Владимир Зеленский.

Украина ведет переговоры об освобождении своих граждан, которые находятся на временно оккупированной территории Донбасса и в России. Об этом сегодня в комментарии израильским СМИ рассказал президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба президента.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовим этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев. Всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России", – отметил украинский президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.