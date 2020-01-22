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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полозов: Все надеются, что в ходе следующего обмена освободят и крымских татар. Но остался ли у Украины обменный фонд?

В оккупированном Крыму власти РФ имеют неиссякаемый источник пополнения обменного фонда, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат Николай Полозов.

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Полозов: Обмен абсолютно закрытый процесс, к которому никого не подпускают
Полозов: Обмен – абсолютно закрытый процесс, к которому никого не подпускают
Фото: Николай Полозов / Facebook

Освобождение незаконно удерживаемых Россией крымских татар во многом зависит от того, остался ли у Украины обменный фонд, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат Николай Полозов.

"Составление списков на обмен, по сути, происходит в тайне от всех. Никто не знает, каким образом они формируются и как ведутся переговоры. Но для меня очевидно, что за два состоявшихся обмена практически никого из крымских татар в списки не включали. А ведь они составляют большинство тех граждан Украины, которых захватили российские силовики. Мне в том числе в Крыму задавали вопрос, почему происходит такая дискриминация? И я не знаю, что отвечать. Это надо спрашивать у президента и тех, кто данным вопросом занимается. Конечно, все надеются, что в ходе следующего обмена освободят и крымских татар. Но тут нужно понимать, остался ли у Украины обменный фонд? Я говорю о лицах, которые могут быть интересны российским властям. И мы не знаем, может быть, обмен будет проводиться не на людей, а на какие-то политические уступки. Это абсолютно закрытый процесс, к которому никого не подпускают. К тому же он больше политический, чем юридический", – подчеркнул адвокат.

Он отметил, что в Крыму российские оккупанты могут задерживать украинских граждан буквально каждый день.

"Российские власти все больше хотят отойти от соблюдения норм международного права. А в случае с задержанными из Крыма ситуация осложняется тем, что после оккупации им дали российское гражданство. И власти РФ считают их гражданами своей страны. Как вы помните, в случае с [режиссером Олегом] Сенцовым отказы российской стороны мотивировались именно этим. Хотя, когда появилась политическая целесообразность, никто на это внимания уже не обращал. То есть все упирается в интересы Кремля. Еще одна проблема – в Крыму власти РФ имеют фактически неиссякаемый источник пополнения обменного фонда. Сегодня могут отпустить всех политзаключенных, а завтра – набрать новых в 10 раз больше. Поэтому количество задержанных будет только расти", – сказал Полозов.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

29 декабря 2019 года состоялся последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцевОна поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают 101 человека, еще относительно почти 200 человек есть информация от родственников, но нет документов.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

Теги: Россия, Украина, крымские татары, Николай Полозов, обмен удерживаемыми лицами
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