Две трети опрошенных "Левада-центром" россиян признают наличие политзаключенных в России

Число ответивших "да" на вопрос, есть ли в России политзаключенные, достигло максимального значения с 2004 года. Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра".

Практически две трети респондентов согласны с мнением о том, что в России есть политические заключенные. Об этом говорится в релизе "Левада-центра", опубликованном 20 января.

На вопрос: "Как вы думаете, есть ли сейчас в России политзаключенные (люди, осужденные за свои политические взгляды или за стремление участвовать в политической жизни)?" 23% опрошенных ответили "определенно да", 40% – "скорее да". Это максимальное значение положительных ответов на такой вопрос в динамике с 2004 года.

"Нет" ответили 22% респондентов, 15% затруднились с ответом.

На вопрос, "чувствуете ли вы себя свободным человеком" в российском обществе, 68% ответили положительно, 31% – отрицательно, 2% не определились.

Опрос был проведен 12–18 декабря 2019 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 1,5% – для показателей, близких к 5%/95%.