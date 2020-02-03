В "ДНР" заявили, что обмен по формуле "всех на всех" пока невозможен

Пока нет законов об амнистии и запрете преследования воевавших на Донбассе, боевики "ДНР" не намерены проводить обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", сообщила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", предусмотренный Минскими договоренностями, невозможен до полного прекращения боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".

Она пояснила такую позицию тем, что еще будут новые задержания, пока нет закона об амнистии и закона, запрещающего преследование воевавших на Донбассе.

Морозова подчеркнула, что при этом обмены удерживаемыми лицами прекратиться не могут потому, что за решеткой в Украине продолжает оставаться "энное количество людей".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" состоялся 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В Службе безопасности Украины заявили, что на оккупированных территориях Донбасса в неволе незаконно удерживают 184 человека.