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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Дикие головные боли". "Украинский диверсант" Дудка рассказал о состоянии здоровья в российской колонии

Осужденный по делу "украинских диверсантов" Владимир Дудка рассказал своему сыну Илье, что у него "стабильно высокое давление" и сыпь по всему телу.

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4 апреля 2019 года Дудку (справа) и Алексея Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы
4 апреля 2019 года Дудку (справа) и Алексея Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы
Фото: Elena Efros / Facebook

Осужденный по "делу "украинских диверсантов" Владимир Дудка, который отбывает наказание в колонии Ставропольского края России, связался с сыном Ильей. Последний 30 января рассказал "Крым.Реалии", что у отца есть ряд проблем со здоровьем.

"Давление стабильно высокое: 150 на 90, а иногда скачет и выше этих отметок. По сути, это гипертония, которую в колонии не лечат. Из-за этого у него дикие головные боли. У него так и не пропала сыпь по телу, которая проявилась еще в Симферополе. Он говорил об этом администрации колонии, они выдали мазь, которая хоть как-то помогает", – рассказал сын политзаключенного.

Он добавил, что отец интересовался, планируется ли обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

"Увы, мне нечего ему ответить, потому что со всех сторон тишина. Но отец все равно надеется, что выйдет по обмену. А надеяться в общем-то больше не на что", – сказал Илья Дудка.

По его словам, отец общается с несколькими заключенными, с которыми познакомился еще в Симферопольском СИЗО, в частности, с фигурантом первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвером Мамутовым.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Дудка. "Ленинский суд" города Севастополя арестовал задержанных

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. Их защита обжаловала это решение. 

В августе "Севастопольский городской суд" оккупированного Крыма направил дело Дудки и Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. 27 сентября адвокат Сергей Легостов сообщал, что их этапировали в Москву для рассмотрения апелляции.

15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. Их этапировали в Крым.

26 ноября стало известно, что Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Теги: Россия, Крым, Украина, здоровье, Владимир Дудка, политзаключенные, Хизб ут-Тахрир, обмен удерживаемыми лицами, Илья Дудка
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