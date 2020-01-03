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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Украинского диверсанта" Бессарабова доставили в колонию в Ставропольском крае РФ – правозащитники

По данным Крымской правозащитной группы, осужденных по делу "украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку после этапирования в Ставропольский край РФ поместили в разные колонии.

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"Украинских диверсантов" приговорили к 14 годам тюрьмы
"Украинских диверсантов" приговорили к 14 годам тюрьмы
Фото: pixabay.com

Осужденного по делу "украинских диверсантов" Алексея Бессарабова этапировали в колонию №1 в Ставропольском крае РФ. Об этом 3 января проинформировала Крымская правозащитная группа.

"Бессарабова доставили в колонию №1 Ставропольского края (РФ), где он будет отбывать незаконное наказание. Еще один осужденный по этому "делу" Владимир Дудка, скорее всего, этапирован в колонию №11 Ставропольского края", – сказано в сообщении.

Правозащитникам сын Дудки Илья Каверников рассказал, что в ходе этапирования его отец находился в следственных изоляторах Минеральных Вод, Пятигорска (Ставропольский край) и Армавира (Краснодарский край).

"Обострились из-за холода и постоянных перемещений в вагонзаках и автозаках хронические болезни, которые проявились после ареста. На этапе в Пятигорске отец вместе с другими заключенными более трех часов мерз в автозаке, потом еще шесть часов его держали "в карантине", где тоже холодно, ждали, пока их распределят по камерам. А при его заболеваниях холод противопоказан", – отметил Каверников.

Он объяснил, что пока не знает, прибыл ли его отец в одну из колоний Ставропольского края.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Дудка. "Ленинский суд" города Севастополя арестовал задержанных

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. Их защита обжаловала это решение. 

В августе "Севастопольский городской суд" оккупированного Крыма направил дело Дудки и Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. 27 сентября адвокат Сергей Легостов сообщал, что их этапировали в Москву для рассмотрения апелляции.

15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. Их этапировали в Крым.

26 ноября стало известно, что Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Теги: Россия, Крым, Владимир Дудка, Ставропольский край, Краснодарский край, политзаключенные, Алексей Бессарабов
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