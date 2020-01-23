"Украинский диверсант" Дудка впервые позвонил сыну из российской колонии

У осужденного по делу "украинских диверсантов" Владимира Дудки проблемы с давлением, его мучают головные боли, а также боли в животе и паху. Кроме того, у него появилась сыпь по всему телу и он значительно потерял вес, рассказал его сын Илья Дудка.

23 января Илья Дудка, сын осужденного по делу "украинских диверсантов" Владимира Дудки, сообщил в Facebook, что отец впервые позвонил ему из колонии №11 Ставропольского края РФ.

"В колонии он купил карточку "Зонателеком", и слава богу, теперь есть связь с ним. Передает привет родным, друзьям, бывшим политзаключенным и всем, кто борется за свободу оставшихся в заключении", – написал сын Дудки.

Он добавил, что отец отказался от работы в колонии.

"Часто посещает храм при колонии. На вопросы о здоровье отвечает нехотя, не в характере отца жаловаться, но для меня сейчас главное – чтобы он дожил до освобождения, поэтому для меня эти вопросы основные. Отец говорит, что в колонии его осмотрели врачи, назначили диету. На этом все… Боли в желудке и паху не уходят, головные боли продолжаются, давление высокое, сбивает его таблетками, которые я передал ему еще в Симферополе. Ко всему этому добавились еще сыпь по телу и значительная потеря веса", – написал Илья Дудка.

По его словам, отец "сохраняет крепость духа и надежду", что он вернется домой в рамках обмена удерживаемыми лицами.

"Верю, что его жизненных сил хватит, чтобы дожить до освобождения. Верю, что скоро обниму своего отца. А пока будем продолжать работать с адвокатами, готовимся подавать кассационную жалобу", – добавил сын Дудки.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Дудка. "Ленинский суд" города Севастополя арестовал задержанных.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. Их защита обжаловала это решение.

В августе "Севастопольский городской суд" оккупированного Крыма направил дело Дудки и Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. 27 сентября адвокат Сергей Легостов сообщал, что их этапировали в Москву для рассмотрения апелляции.

15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. Их этапировали в Крым.

26 ноября стало известно, что Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.