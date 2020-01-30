Не оказывают помощь и не признают инвалидность. Правозащитница рассказала об условиях украинских политзаключенных в СИЗО РФ

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Сервер Зекирьяев жалуется на воспаление лимфоузлов, но в российском СИЗО ему помощь не оказывают, сообщила правозащитница Лиля Гемеджи.

Условия в российских СИЗО, где незаконно содержатся украинские политзаключенные, не соответствуют не только нормам международного гуманитарного права, но и требованиям национального законодательства. Об этом рассказала крымская политзащитница Лиля Гемеджи, сообщает 30 января "Крым.Реалии".

Гемеджи отметила, что недавно встречалась с фигурантом дела "Хизб ут-Тахрир" Сервером Зекирьяевым и он жаловался ей на воспаленные лимфатические узлы. По словам правозащитницы, у Зекирьяева "в области шеи две огромные шишки, которые видны невооруженным глазом, и они доставляют ему боль". При этом никакой медицинской помощи заключенному не оказывают, а диагноз не установлен.

Адвокат также рассказала, что российская Федеральная служба исполнения наказаний отказывается признавать проблемы со здоровьем у еще одного фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова. Не смотря на то, что инвалидность Гафарова была документально подтверждена еще когда он был на свободе, ФСИН не принимает подобные выписки в качестве доказательств и организовывает лишь формальные проверки, обследования и дает заключения, не соответствующие действительности, сообщила Гемеджи.

Об ухудшении состояния еще одного заключенного — Владимира Дудки — рассказал изданию его сын Илья Каверников. По его словам, у Дудки в последние четыре месяца появилась неизвестная сыпь по всему телу, которая вызывают зуд. Помимо этого, мужчина месяц страдал от давления и головной боли, а врачи давали ему только анальгин, сообщил Каверников.

21 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 12 незаконно удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму украинцев находятся в критическом состоянии.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.