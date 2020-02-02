Прокурор Донской о коллегах, способствовавших освобождению экс-беркутовцев: Этим людям я руки не подаю и не здороваюсь с ними

Прокурор Алексей Донской заявил, что не понял поступка коллег, способствовавших освобождению из-под стражи бывших сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в расстреле протестующих в Киеве в 2014 году.

Прокурор Алексей Донской в интервью "Громадському", которое вышло 31 января, заявил, что не здоровается с коллегами, которые не возражали против изменения меры пресечения для бывших сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в расстреле протестующих в Киеве в 2014 году.

"Могу лишь сказать относительно тех коллег, которые зашли в процесс. Я этого не понял ни с законной точки зрения, ни с чисто человеческой. Этим людям я руки не подаю и не здороваюсь с ними, хотя они до сих пор работают в подразделении, в котором работаю я", – сказал он.

Донской заявил, что позитивно воспринимает возвращение в дело старой группы прокуроров.

"Я, безусловно, положительно воспринимаю то обстоятельство, что сейчас решили вернуть тех прокуроров, которые занимались этим производством ранее. Эффективно ли мы работаем, лучше ли мы других – здесь дело в двух аспектах. Первое – в ответственности. Наше возвращение этот принцип ответственности за процесс соблюдает. Это важно и для самого процесса, и для его участников. И второй момент – это особенно сложное производство, с большим объемом материалов. То есть любому новому прокурору, каким бы сильным или эффективным он ни был, нужно не только войти в курс процесса, но и почувствовать его изнутри. На это требуется длительное время, и это бы повлияло на сроки рассмотрения. Поэтому решение о возвращении прокуроров – положительное", – сказал прокурор.

28 декабря 2019 года судья зачитала постановление генпрокурора Руслана Рябошапки о смене группы прокуроров в деле экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Новая группа прокуроров в суде не возражала против изменения обвиняемым меры пресечения.

29 декабря в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, в том числе – пятерых экс-беркутовцев.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

14 января 2020 года на заседании Святошинского районного суда Киева адвокаты бывших беркутовцев заявили, что потеряли связь со своими подзащитными.

15 января суд отвел прокуроров, которые способствовали их освобождению для обмена. 28 января в дело была возвращена предыдущая группа прокуроров.