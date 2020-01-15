Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Дело о госизмене замкомандира севастопольской роты "Беркута" передали в суд

По версии следствия, замкомандира севастопольской роты "Беркута" в 2014 году вместе с личным составом устроил проверку документов представителей ООН, ОБСЕ, а также сотрудников государственных и правоохранительных органов Украины, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение "референдума" в Крыму.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В суд передали дело о госизмене замкомандира роты "Беркута" в 2014 году
В суд передали дело о госизмене замкомандира роты "Беркута" в 2014 году
Фото: pixabay.com

14 января в суд направили обвинительный акт в отношении замкомандира роты милиции особого назначения "Беркут" в городе Севастополе. Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители установили, что с 27 февраля по 20 марта 2014 года обвиняемый совместно с вооруженным личным составом "Беркута" в КПВВ "Чонгар" устроили проверку документов граждан и авто, чтобы не пропустить в Крым представителей ООН, ОБСЕ, а также сотрудников государственных и правоохранительных органов Украины.

По версии следствия, из-за таких действий на полуострове было обеспечено беспрепятственное проведение "референдума" об отделении от Украины.

После оккупации Крыма мужчину назначили исполняющим обязанности командира специального муниципального подразделения милиции "Беркут" в Севастополе.

ГБР заявило, что действия обвиняемого привели к утрате части государственных территорий.

Как сообщают "Ґрати", обвиняемого зовут Александр Чередниченко и суд над ним будет проходить заочно.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, Беркут, ОБСЕ, милиция, Севастополь, оккупация, аннексия, правоохранители, расследование, госизмена, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Алиева: Около трех часов я просто просидела одна в комнате для допросов
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
В Крыму российские силовики отпустили активистку Алиеву после второго задержания за день
Вчера 02.22
В посольстве напомнили, что Крым это украинская территория
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Газета Daily Mail назвала аннексированный Крым частью РФ, посольство Украины осудило и попросило исправить
Вчера 00.40
Денисова: До сих пор в российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан
Денисова назвала своим приоритетом освобождение украинских политзаключенных
12 января, 2020 19.24
Витренко сообщил, что он отвечает за экономическую сторону исков по активам в Крыму
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ
Из-за Крыма Украина подает против РФ обновленные иски на $5 млрд без учета процентов – Витренко
11 января, 2020 16.46
Федеральный суд в Швейцарии не стал менять решение международного суда
ДЕНЬГИ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию России на решение о выплате украинским компаниям $82,1 млн за активы в Крыму
10 января, 2020 23.10
Дело о госизмене замкомандира севастопольской роты "Беркута" передали в суд / ГОРДОН
Александр Лиев, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Лиев: Остатки аграрных предприятий Крыма доживают последние сезоны. 2020 год для многих будет последним G
7 января, 2020 13.52
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
Билык показала подросшего младшего сына
Билык показала подросшего младшего сына
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS