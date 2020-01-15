Дело о госизмене замкомандира севастопольской роты "Беркута" передали в суд

По версии следствия, замкомандира севастопольской роты "Беркута" в 2014 году вместе с личным составом устроил проверку документов представителей ООН, ОБСЕ, а также сотрудников государственных и правоохранительных органов Украины, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение "референдума" в Крыму.

В суд передали дело о госизмене замкомандира роты "Беркута" в 2014 году Фото: pixabay.com

14 января в суд направили обвинительный акт в отношении замкомандира роты милиции особого назначения "Беркут" в городе Севастополе. Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители установили, что с 27 февраля по 20 марта 2014 года обвиняемый совместно с вооруженным личным составом "Беркута" в КПВВ "Чонгар" устроили проверку документов граждан и авто, чтобы не пропустить в Крым представителей ООН, ОБСЕ, а также сотрудников государственных и правоохранительных органов Украины.

По версии следствия, из-за таких действий на полуострове было обеспечено беспрепятственное проведение "референдума" об отделении от Украины.

После оккупации Крыма мужчину назначили исполняющим обязанности командира специального муниципального подразделения милиции "Беркут" в Севастополе.

ГБР заявило, что действия обвиняемого привели к утрате части государственных территорий.

Как сообщают "Ґрати", обвиняемого зовут Александр Чередниченко и суд над ним будет проходить заочно.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.