Остатки аграрных предприятий Крыма доживают последние сезоны. 2020 год для многих будет последним

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пять лет Крым без днепровской воды.

Перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году уже колоссально отразилось на экономике, экологии и демографии полуострова. В 2020 году последствия будут еще более ощутимы: полностью прекратится агропроизводство сои, кормов, кратно сократится производство овощей, животноводство, производство товарного мяса, рыбы и молокопродуктов. Рост добычи подземных вод существенно отразится на экосистеме полуострова и станет причиной засоления сотен скважин. Отсутствие возможности орошать и вести сельское хозяйство влечет за собой серьезные демографические изменения в степных районах Крыма, работоспособное население выезжает из сел, а цены на жилье в селах продолжает падать.

Ряд отсроченных эффектов проявится лишь сейчас, спустя пять лет.

Разрушение ирригационной системы полуострова. Крым имел уникальную, сложную систему орошения на 400 тыс. га, которая состоит из тысяч километров каналов и более 400 насосных станций. В 2020 году уже 70% насосных станций и 60% русел каналов будут неспособны принять днепровскую воду без существенного ремонта. Запуск ирригационной системы Крыма потребует более 1 млрд грн и не менее года ремонтных работ.

Экология Северного Крыма. Химический комплекс Северного Крыма уже пять лет существует без предусмотренного техническими регламентами количества воды. Это уже вызвало катастрофические для жизни людей и экосистемы катаклизмы, проявившиеся в августе – сентябре 2018-го и 2019 годов. Проблема с кислотонакопителем возле Армянска не решена и светит новыми экологическими кризисами летом этого года.

Ухудшение качества питьевой воды. Проблемы с питьевой водой начинаются лишь сейчас, когда добыча подземных вод уже выросла в разы, а пополнения (ранее пополняли подземные воды полуострова водами Днепра) нет уже пять лет. Засоление питьевых скважин в 2020 году станет очень заметным явлением. Особенно в Армянске, Красноперекопске, Джанкое, Первомайском, Красноперекопском, Раздольненском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Сакском, Симферопольском, Нижнегорском, Советском, Ленинском и Черноморском районах. Это – половина территории Крыма и живет здесь около миллиона людей.

Деградация почв. Ввиду отсутствия воды происходит изменение почвы, ухудшение и утрата плодородия. Эрозия почвы, засоление и загрязнение. Крайней степенью деградации почв является опустынивание. То есть процесс превращения окультуренных плодородных орошаемых земель в безводные и безжизненные полупустыни с потерей плодородия и растительности. Эти процессы уже можно наблюдать в ряде степных районов Крыма. Шестой год без воды будет усугублять и ускорять эти процессы. Трагедия еще и в том, что восстановление плодородия займет годы.

Животноводство и земледелие. Основной долей экономики Крыма был аграрный сектор. Из-за отсутствия воды уже полностью утрачены 30 тыс. гектаров рисовых чеков; выращивание сои, ставшей для Крыма уже традиционной культурой, за пять лет сокращено на 70%. А ведь до 2014 года у Крыма была лидирующая позиция в Украине по производству сои. Она вырастала самой первой, поэтому и по цене была самой выгодной. Основная масса ее – почти 90% – орошалась. Из-за отсутствия кормов (они выращивались только на орошаемых землях) на 80% сократится животноводство. Остатки аграрных предприятий доживают последние сезоны. 2020 год для многих будет последним.

Рост цен и ухудшение качества продуктов. Потеря плодородия ведет за собой увеличение импорта продуктов. Крымские вкусные и полезные овощи, молоко, рис и фрукты все больше заменяют российскими продуктами с длительным сроком хранения. И проблема не только в цене, а и в качестве этих продуктов. "Крымский мост" не помог снизить цены на товары, ввозимые в Крым, логистика закладывается в стоимость, а доставка быстропортящихся натуральных продуктов по-прежнему невыгодна.

Демографическая беда степного Крыма. Вода давала жизнь в степи. За пять лет без воды структура населения сел степных районов Крыма выглядит удручающе. К концу 2020 года в селах останется 90% нетрудоспособного населения. Все, кто мог, выехали из-за отсутствия работы…

Перечисленные проблемы отразятся и на туризме – продолжится рост цен, ухудшение качества питания и уменьшение туристического потока в Крым из страны-оккупанта.

Мне очень больно дается приведенный выше анализ. Страдают люди. Все они – граждане Украины. Сложно сказать, страдает ли от этого Путин и его Кремль. Думаю, нет. Им не нужен был Крым для развития аграрного или туристического бизнеса. Им нужна земля для размещения военных баз. Военные базы от происходящего не страдают.

Жителям Крыма кремлевская пропаганда объясняет их беды действиями Украины. Украинская сторона мало говорит с крымчанами и ничего не объясняет. Заканчивается пятый год оккупации Крыма, до сих пор нет никакой публичной стратегии по освобождению полуострова. Или хотя бы позиции по проблемам крымчан, разве что неофициальная позиция, которую часто слышу в адрес Крыма: "Сами виноваты!".

Источник: "ГОРДОН"