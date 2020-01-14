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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Газета Daily Mail назвала аннексированный Крым частью РФ, посольство Украины осудило и попросило исправить

В статье британской газеты Daily Mail в подписи к фото утверждалось, что аннексированный Крым – "территория РФ". Позже в публикацию внесли изменения, теперь в ней не указано, к какой стране относится полуостров.

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В посольстве напомнили, что Крым это украинская территория
В посольстве напомнили, что Крым – это украинская территория
Фото: EPA (архив)

Британская газета Daily Mail назвала аннексированный Крым частью РФ в своей публикации. На это обратило внимание украинское посольство в Лондоне.

"Весь мир знает, что Крым – это Украина. К сожалению, Daily Mail до сих пор этого не знает. Пожалуйста, внесите необходимые исправления, чтобы не вводить читателей в заблуждение", – говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

Речь идет о статье о лунном затмении. Сначала фотография была подписана "Калиновка, Симферопольский район, Россия", но сейчас из подписи под снимком слово "Россия" убрали, не указав страну.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, Великобритания, аннексия, Daily Mail
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