Пушков о словах американского генерала Ходжеса о Крыме: Пусть вернут Техас Мексике

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес заявил, что "фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, ведь до Екатерины II там России и не было". Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что США в XVIII веке были "узкой полоской земли" а потом захватили "все остальное".

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал 4 января в Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о неприемлемости аннексии Крыма и предложил Штатам "вернуть Техас Мексике".

Ходжес заявил в интервью изданию "Апостроф", опубликованном 3 января: "Абсолютно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, ведь до Екатерины II там России и не было. Особенно в свете того, что Россия использует силу с целью изменения суверенных международно признанных границ".

"Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины II России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было, и Крым не мог быть украинским. И США были в 1783-м узкой полоской земли вдоль Атлантики – позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике", – написал Пушков.

Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины 2-й России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским. И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики - позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 4, 2020

Позднее он отметил, что критикующие его заявления "лишены чувства юмора".

"Удивительно, сколь многие не понимают смысла cказанного, лишены чувства юмора и на полном серьезе обсуждают предложение вернуть Техас Мексике. Не видя, что оно намеренно абсурдно. Это ответ на абсурдные разговоры об "украинском Крыме". Ad absurdum – известный полемический прием", – заявил Пушков.

Удивительно, сколь многие не понимают смысла cказанного, лишены чувства юмора и на полном серьезе обсуждают предложение вернуть Техас Мексике. Не видя, что оно намеренно абсурдно. Это ответ на абсурдные разговоры об «украинском Крыме». Ad absurdum - известный полемический приём. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.