Клуб читателей
ГОРДОН
 
Олег Сенцов
Олег Сенцов

Украинский режиссер, бывший  политзаключенный.


все материалы автора

До переезда в Киев мой сын находился под давлением пропаганды и лжи. Чтобы эта пелена спала, ему хватило две недели в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехали мои мама и сын.

С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма.

Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимает и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение.

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Киев, Украина, пропаганда, аннексия, Олег Сенцов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет
Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет G
Наталия ДВАЛИ
Бывший заложник "ДНР" журналист Галазюк: Я намерен на Путина в суд подавать, эта сволочь украла у меня пять лет жизни
Бывший заложник "ДНР" журналист Галазюк: Я намерен на Путина в суд подавать, эта сволочь украла у меня пять лет жизни G
Анна ШЕСТАК
Бывший заложник "ДНР" Соколов: Мне было сказано: "Или говоришь все, или посажу рядом твою жену и выколю ей глаза. И дочку твою при тебе насиловать будем"
Бывший заложник "ДНР" Соколов: Мне было сказано: "Или говоришь все, или посажу рядом твою жену и выколю ей глаза. И дочку твою при тебе насиловать будем" G
Анна ШЕСТАК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS