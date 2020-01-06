Ограничений на въезд Dr. Alban в Украину не было – представительство президента в Крыму

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили, что работают с правоохранительными органами из-за ситуации со шведским музыкантом Dr. Alban и другими иностранцами, которые посещали аннексированный Россией Крым и планируют свой въезд на подконтрольную Киеву территорию Украины.

Dr. Alban (слева) в 2019 году минимум дважды приезжал в Украину Фото: dralbanofficial / Instagram

Ограничений для въезда на территорию Украины в отношении шведского музыканта Dr. Alban, который в 2017 году выступал в аннексированном Россией Крыму, не было. Об этом пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым сообщила в Facebook 5 января.

В представительстве заявили, что уже работают с правоохранителями из-за ситуации с гражданином Швеции Албаном Юзомой Нвапой, выступающим под сценическим именем Dr. Alban, "и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную [украинскому правительству] территорию Украины".

"По имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым информации в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа сообщаем следующее: никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины не было", – добавили в ведомстве.

В представительстве президента подчеркнули, что систематически информируют Министерство иностранных дел Украины о незаконных визитах иностранных граждан в аннексированный Крым.

Скриншот: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Музыкант посещал Крым в июле 2017 года. Видео его выступления в ялтинском клубе "Небо Beach" обнародовано в YouTube.

В декабре музыкант сообщил, что приезжал в Украину, несмотря на запрет, связанный с выступлением в оккупированной Ялте. Dr. Alban заявил, то его визиту способствовал президент Украины Владимир Зеленский, а позже удалил это сообщение.

В свой приезд он принял участие в новогоднем шоу "Вечернего квартала".

В 2019 году Dr. Alban минимум дважды приезжал в Украину: издание "Восточный проект" писало, что исполнитель выступал на Дне города в Краматорске 21 сентября.

В перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, опубликованном на сайте Минкульта, в данный момент имени Dr. Alban нет.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда/выезда в Херсонской области ("Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар").