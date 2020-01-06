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Итальянского певца Аль Бано исключили из списка лиц, угрожающих безопасности Украины

Министерство культуры Украины вносило знаменитого итальянского певца Аль Бано в список лиц, угрожающих национальной безопасности, из-за посещения оккупированного Крыма.

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Певец называл решение украинских властей несправедливым
Певец называл решение украинских властей несправедливым
Фото: ЕРА

Министерство культуры Украины исключило знаменитого итальянского певца Аль Бано (Альбано Карризи) из списка лиц, угрожающих национальной безопасности.

В октябре 2019 года певец еще был в списке, а сейчас отсутствует.

В списке Минкульта числится 150 человек.

Аль Бано Министерство культуры Украины внесло в список лиц, угрожающих нацбезопасности, 6 марта. Причина – в 2014 году он поддержал аннексию Крыма и оправдал действия президента РФ Владимира Путина. Сам певец называл решение украинских властей несправедливым.

Карризи считается мэтром итальянской эстрады. В 1980-е годы многие его песни, которые он исполнял дуэтом с тогдашней супругой Роминой Пауэр, становились мировыми хитами (Felicita, Ci Sara, Liberta и т.д.).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, Минкульт, министерство культуры, Аль Бано
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