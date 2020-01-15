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"Офис генпрокурора не может указывать". Судья Дячук прокомментировал смену меры пресечения экс-беркутовцам. Видео

Судья Сергей Дячук 14 января заявил, что Офис генпрокурора не может указывать, как суд должен действовать после смены меры пресечения экс-беркутовцам, которых передали в рамках обмена между Киевом и ОРДЛО. Видео опубликовало "Громадське". 28 декабря 2019 года на сайте Генпрокуратуры (со 2 января ведомство называется Офис генпрокурора) было опубликовано заявление, в котором указывалось, что дело о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года будет продолжено, обвиняемых обязуют прибывать по первому вызову суда, а в случае невыполнения обязанностей суд объявит экс-беркутовцев в розыск.

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Судья был возмущен из-за заявления Офиса генпрокурора
Судья был возмущен из-за заявления Офиса генпрокурора
Скриншот: hromadske / YouTube
видео

Видео: hromadske / YouTube
Теги: Беркут, Генпрокуратура, ОРДЛО, Сергей Дячук, Офис генпрокурора
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