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На заседании по делу экс-беркутовцев суд, по сути, зафиксировал преступление генпрокурора – адвокат семей Небесной сотни

Из-за отсутствия экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской в 2014 году, судебный процесс фактически остановится, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань.

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Дикань: Надеемся, что вернут старую группу прокуроров
Дикань: Надеемся, что вернут старую группу прокуроров
Фото: radiosvoboda.org

На заседании по делу экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской в 2014 году, Святошинский районный суд Киева, по сути, зафиксировал преступление генпрокурора Руслана Рябошапки, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань.

"Только что закончилось судебное заседание. Суд по нашему ходатайству отвел прокуроров. В связи с их очевидной предвзятостью. Наверное, впервые я вижу решение суда о том, что прокуроры действовали на основании распоряжения генпрокурора. То есть продемонстрировали зависимость от административной должности. А это прямо запрещено законом. По сути, это зафиксированное преступление генпрокурора. Также суд сделал заявление, что у него нет никакой информации о месте пребывания обвиняемых. Никто его не уведомлял. Более того, за решением апелляционного суда они следили в онлайн-режиме. Еще судья обратил внимание Офиса генпрокурора на то, что они на своем сайте опубликовали фактически указания суду, как в дальнейшем должен происходить процесс. А это вмешательство в независимость суда", – подчеркнул адвокат.

Он отметил, что без внесения изменений в законодательство о порядке проведения заочного расследования дело переданных пророссийским боевикам экс-беркутовцев не имеет перспектив.

"Суд дал два месяца, чтобы новые прокуроры смогли ознакомиться с делом. Мы очень надеемся, что вернут старую группу прокуроров. Потому что они действительно в курсе всех обстоятельств данного уголовного производства и досудебного расследования. Это прокуроры Игорь Земсков, Янис Симонов и Алексей Донской. Другое дело, что из-за отсутствия обвиняемых мы фактически получим остановку процесса. Нынешнее законодательство о заочном расследовании и судебных действиях вряд ли даст возможность продолжать в предыдущем режиме. Единственное толковое, что сейчас могут сделать Офис генпрокурора и президент, – содействовать принятию нормального закона о порядке проведения заочного расследования. Только в таком случае у этого дела появится перспектива. Иначе подозреваемых просто объявят в розыск, они не появятся, процесс остановится. Суд присяжных утратит свои полномочия, и все начнется сначала. Это путь в никуда", – резюмировал Дикань.

Сегодня на заседании Святошинского районного суда Киева адвокаты бывших беркутовцев заявили, что потеряли связь со своими подзащитными

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, боевики Украине – 80, 76 из них согласились выехать на подконтрольную Киеву территорию. Украина передала ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Теги: Беркут, Павел Дикань, Руслан Рябошапка, Офис генпрокурора
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