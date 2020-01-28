Офис генпрокурора вернул предыдущий состав прокуроров по делу о расстрелах на Майдане

27 января генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка своим постановлением вернул первоначальный состав группы прокуроров по делу о расстрелах на Майдане – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова, а также усилил группу.

Первоначальный состав прокуроров по делу о расстрелах на Майдане вернули Фото: Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel / Facebook

Офис генерального прокурора Украины вернул предыдущий состав прокуроров по делам о расстрелах на Майдане. Об этом сообщила Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу об убийствах на Институтской 20 февраля 2014 года. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14 января 2020 года Святошинским районным судом генеральный прокурор 27 января своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", – говорится в сообщении.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, боевики Украине – 80, 76 из них согласились выехать на подконтрольную Киеву территорию. Украина передала ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день.

Накануне обмена генпрокурор Руслан Рябошапка назначил новую группу прокуроров по этому делу. До этого его вели Донской, Земсков, Симонов и Денис Иванов.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

14 января 2020 года на заседании Святошинского районного суда Киева адвокаты бывших беркутовцев заявили, что потеряли связь со своими подзащитными.

15 января суд отвел прокуроров, которые способствовали их освобождению для обмена.