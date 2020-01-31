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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента обсудили вопрос поиска пропавших без вести на Донбассе

Рабочая группа в Офисе президента по вопросам пропавших без вести на Донбассе, а также военных и гражданских заложников говорила о создании при Кабинете Министров постоянной комиссии по розыску пропавших без вести, формированию поисковых групп на ее базе, а также созданию военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести.

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Участники заседания также обсудили проблему формирования списка удерживаемых лиц для обмена с ОРДЛО
Участники заседания также обсудили проблему формирования списка удерживаемых лиц для обмена с ОРДЛО
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, а также военных и гражданских заложников. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Участники встречи обсудили, в частности, вопрос создания при Кабинете Министров постоянной комиссии по розыску пропавших без вести, формированию поисковых групп на ее базе, а также созданию военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что предоставление ведомству функции поиска без вести пропавших является одним из приоритетов. Министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству соответствующих полномочий, сейчас завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции.

По словам Коляды, коллектив опытных специалистов уже готов приступить к работе.

Участники заседания также обсудили проблему формирования списка для освобождения удерживаемых лиц в Центре освобождения заложников при Службе безопасности Украины. 

"Вопрос возник в связи с появлением в СМИ информации, что некоторые освобожденные граждане для попадания в список на обмен платили деньги на территории ОРДЛО. Также сообщалось, что отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, сотрудничали с боевиками", – напомнили в пресс-службе президента.

Представитель СБУ Геннадий Кузнецов заявил, что правоохранители будут искать подтверждающие материалы уже по возвращении удерживаемых граждан на подконтрольную территорию.

Также на заседании рабочей группы обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам после освобождения. Речь идет о восстановлении документов, получении материальной помощи.

"Участники встречи отметили, что проект закона "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины" проходит юридическую экспертизу в Офисе президента Украины, и в ближайшее время глава государства внесет его в Верховную Раду как неотложный", – отметили в пресс-службе.

29 января в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла договоренности возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Донбасс, розыск, заложники, война на Донбассе, ОРДЛО, пропавшие без вести, обмен удерживаемыми лицами, Оксана Коляда, заседание
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