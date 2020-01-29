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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе – Олифер

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась до следующего заседания разработать предложения относительно механизма организации поиска пропавших без вести на Донбассе, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Олифер сообщила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа "по взаимному освобождению людей"
Олифер сообщила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа "по взаимному освобождению людей"
Фото: Дарка Оліфер / Facebook

29 января в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла договоренности возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"До следующего заседания ТКГ в Минске будут разработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста", – написала она.

Олифер добавила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа "по взаимному освобождению людей, которое было успешно проведено 29 декабря 2019 года".

Сегодня австрийский дипломат Мартин Сайдик передал свои полномочия спецпредставителя главы ОБСЕ в ТКГ швейцарскому дипломату  Хайди Грау, сообщила она.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/2690804071039678

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Службе безопасности сообщали, что по состоянию на конец июля 2019 года пропавшими без вести на Донбассе считались 258 человек.

В декабре 2019 года в Красный Крест обратились родственники 750 человек, пропавших без вести на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Дарка Олифер, контактная группа, Мартин Сайдик, война в Украине, Хайди Грау
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