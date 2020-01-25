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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В штабе ООС назвали три новых участка для разведения на Донбассе, которые обсуждаются в Минске

На участках для разведения сил и средств на Донбассе, которые предлагает Украина, нет гражданского населения, которое может оказаться в серой зоне, отметил заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь.

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На трех участках на Донбассе разведение сил прошло в 2019 году
На трех участках на Донбассе разведение сил прошло в 2019 году
Фото: EPA

Украина определила три участка для разведения сил и средств на Донбассе, эти варианты обсуждаются на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом "Радіо Свобода" 24 января сообщил заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь. 

Он рассказал, что эти точки – контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки) Донецкой области и железнодорожный мост в Станице Луганской Луганской области.

"Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены нормандским форматом (переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. – "ГОРДОН"), чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения, возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ. [В случае с] вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской – это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе – для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов", – сказал он.

Бондарь подчеркнул, что на этих участках нет гражданского населения, которое может оказаться в серой зоне.

"Все это будет происходить или в дорожных коридорах, или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения", – добавил он.

Ранее об этих вариантах разведения от украинской стороны сообщало "Громадське". Также, по данным этого СМИ, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье и Веселогоровка в Луганской области, а также Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово" в Донецкой области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений. 

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть "гуманитарные участки"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что в Минске обсуждают девять вариантов участков разведения, но согласовать должны три.

Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, контактная группа, война в Украине, отвод вооружений, минские переговоры, операция Объединенных сил, Богдан Бондарь
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