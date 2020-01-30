Асеев в ПАСЕ: Если у вас есть возможность спасти из донбасского плена хотя бы одну чью-то жизнь – сделайте это ради будущего

Освобожденный в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО журналист Станислав Асеев в ходе своего визита на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказал об условиях содержания и пытках в застенках боевиков "ДНР".

Украинский журналист Станислав Асеев, который был освобожден из плена боевиков "ДНР" в результате обмена заложниками 29 декабря 2019 года, выступил на мероприятии "Соответствие РФ своим обязательствам как члена Совета Европы после семи лет с момента проведения последнего мониторинга", проходившем в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Об этом Асеев написал на своей странице в Facebook.

"Также встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, постоянным представителем Украины при Совете Европы, господином Борисом Тарасюком и многими правозащитниками. Везде говорил о ситуации в Донецке и пленных... "Приятно" удивило и полное отсутствие украинских СМИ в зале во время выступления – и это при том, что некоторые наши телеканалы стояли в фойе. Видимо, нужно выступать с вилами, чтобы тебя снимали – или это уже вчерашний день, коллеги?" – написал журналист.

Он привел в своем посте речь, с которой выступил перед присутствующими.

"Я не хотел бы выступать перед вами и как человек, которого пытали. В месте, в котором я находился 28 месяцев, меня заставили дать интервью. В тот момент я не был журналистом, как не был журналистом и тот, кто будет брать это интервью. Люди, которые заставили меня его дать, сказали, что для их руководства – полковников и генералов – я всего лишь винтик, маленький человек, никто. Я ответил, что в этом между нами и разница – разница в том, что для них люди начинаются с полковников. Именно поэтому сегодня я хочу выступить перед вами как маленький человек – тот самый никто, которых сотни в донецких и луганских подвалах", – отметил Асеев.

Он рассказал о тех условиях, в которых содержатся люди в застенках боевиков.

"Эти люди не просто "сидят": их жестоко пытают, часть – насилуют, часть – привлекают к тяжелым работам. Они лишены связи с близкими, лишены возможности оправдаться в суде. В месте моего заключения в Донецке был период, когда нас вообще не кормили. Все это происходит не в Сомали и даже не в Сирии. Все это происходит в центре Европы в игнорировании всего, во что верит весь цивилизованный мир. Но мне также известно, что мир изменился. Больше нет ситуации "Москва или Берлин", ситуации "или-или". Экономика и калькулятор все чаще берут верх над моралью и правом. Но есть вещи, которые неизменны до сих пор – это слова маленького человека перед людьми, которые нажимают на большие телефонные кнопки и что-то решают. В нашей ситуации последнюю кнопку нажимает Москва. И сегодня я прошу вас только об одном: если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти из донбасского плена хотя бы одну чью-то жизнь – сделайте это ради будущего, в котором важны не погоны, а человек. Того будущего, которого Российская Федерация лишила целую часть моей страны", – сказал журналист в ПАСЕ.

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала "Россия 24" вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона "Донбасс", добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что "суд" в ОРДЛО "приговорил" Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с "приговором" украинскому журналисту.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди которых и Асеев. Украина выдала 124 человека.