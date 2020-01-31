ПАСЕ признала Россию стороной Минских договоренностей

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала РФ прекратить военное вторжение в Украину и поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Представители РФ утверждали, что Россия не является стороной конфликта.

30 января в Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры, в которой называет Россию "стороной Минских договоренностей", сообщается на сайте ПАСЕ.

Резолюция информирует о ситуации в ряде стран, в частности, высказаны критические замечания в адрес РФ.

"Российская Федерация усиливает негативные тенденции в вопросах демократии, верховенства права и прав человека… Произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики со стороны гражданского общества, ухудшения свободы вероисповедания в стране, о чем свидетельствует запрет "Свидетелей Иеговы"; устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на востоке Украины", – говорится в документе.

В ПАСЕ заявили, что российским властям следует:

принять ряд конкретных мер, направленных на решение проблем, связанных с продолжающимся ухудшением прав человека и верховенства закона;

устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека;

безоговорочно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и нидерландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в гибели рейса MH17 Malaysia Airlines;

принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав ЛГБТИ, в частности, в Чеченской Республике;

в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова;

положить конец ползучей аннексии грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии;

полностью выполнить Минские соглашения и положить конец военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований в Восточной Украине, участницей которых является Российская Федерация;

отменить незаконную аннексию Крыма в соответствии с требованиями ассамблеи, в том числе резолюциями ассамблеи 1990 (2014), 2034 (2015), 2063 (2015), 2132 (2016), 2198 (2018), 2259 (2019), 2292 (2019) и других;

полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и безоговорочно выполнять решения суда.

"Европейская правда" пишет, что ключевые споры вызвал пункт о Минских договоренностях, который возмутил Россию. Россияне настаивали, что упоминание о "Минске" недопустимо.

"Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы – не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта", – убеждал депутатов российский депутат Николай Рыжак.

Несмотря на протесты россиян, документ был утвержден подавляющим большинством – 49 против 17 голосов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. Во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. "Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. – "ГОРДОН") окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь станет гибким и будет оживлен", – заявила она.

11 декабря представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников сказал, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате.

12 декабря представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что никакие изменения в Минские соглашения вноситься не будут.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что изменения в текст Минских соглашений нужно писать с "экспертами" из "ЛДНР".