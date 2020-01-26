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Гончарук на заседании совета ассоциации Украина – Европейский союз обсудит имплементацию Минских соглашений

Украинская делегация во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком обсудит с представителями Европейского союза ситуацию с безопасностью на Донбассе и вопросы имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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Гончарук возглавит украинскую делегацию в Брюсселе
Гончарук возглавит украинскую делегацию в Брюсселе
Фото: ЕРА

Украина намерена обсудить вопросы имплементации Минских соглашений на заседании совета ассоциации Украина – ЕС 28 января, сообщила пресс-служба украинского правительства.

Украинскую делегацию на заседании возглавит премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел во временно оккупированном Крыму", – сказано в сообщении.

Также стороны проанализируют достигнутый "прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двухсторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с ЕС, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности".

В ходе визита в Брюссель Гончарук проведет двухсторонние встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме. Украина в 2020 году намерена обсудить с Евросоюзом обновление Соглашения об ассоциации, говорил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Донбасс, Брюссель, Соглашение об ассоциации, Минские соглашения, Европейский союз, Европа, война в Украине, безопасность, война на Донбассе, Алексей Гончарук, заседание
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