В 2020 году Украина намерена обсудить с ЕС обновление Соглашения об ассоциации – украинский торгпред

Украина хочет предложить Евросоюзу три блока обновлений соглашения об ассоциации: технические изменения, содержание некоторых разделов документа и обновление подхода к торговле, в частности сельхозпродукцией, рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в 2017 году Фото: EPA

Украина в 2020 году намерена обсудить с Евросоюзом обновление Соглашения об ассоциации. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 23 января в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В самом Соглашении об ассоциации заложено, что оно может быть обновлено раз в пять лет. Это ст. 25 Соглашения, она касается непосредственно торговли товарами. Но мы полагаем, что это повод обновить соглашение в целом, о чем мы говорили еще в ноябре с ЕС. Мы хотим, чтобы было три блока обновлений", – сказал торгпред.

По его словам, первый блок должен касаться содержания некоторых разделов документа.

"У нас есть раздел по окружающей среде, соцполитике, торговле и стабильному развитию - сейчас они все зависят от того, как сложится green deal в ЕС. Мы хотим, чтобы политика по изменению климату в ЕС не создала экологической границы между Украиной и ЕС. Поэтому хотим содержательно обновить эти разделы", – сказал Качка.

Второй блок – обновление подхода к торговле, в частности – сельхозпродукцией, рассказал замминистра.

"Мы считаем, что вопрос не в пошлинах и кодах, а в том, насколько мы координируем развитие сельхозполитики. Потому что если у нас растет производство какой-то продукции, и мы начинаем ее экспортировать в ЕС (например, помидоры), итальянские фермеры начинают призывать к борьбе с Украиной в целом. Нам интересно установить такие механизмы раннего обмена информацией о том, какие тренды у нас идут в сельском хозяйстве, чтобы мы не пугали ЕС и он не пугался нас. Мы – два мощных экспортера сельхозпродукции, и просто пошлинами тут не решить всего. А уже на основе того, как мы будем коммуницировать, мы будем говорить об увеличении доступа к рынкам", – заявил торгпред.

Он также рассказал, что третий блок обновлений касается технических моментов.

"Он более касается обновления дополнений, где у нас есть обязательства по адаптации законодательства. Если это законодательство нам действительно необходимо для интеграции с ЕС, обязательства должны быть прописаны четко. Если не нужно – мы его опускаем, но понимаем, что это не будет преградой для интеграции с Евросоюзом", – сказал Качка.

Замминистра добавил, что де-юре переговоры об обновлении соглашения запланированы на 2021 год, однако Украина намерена начать дискуссию в 2020-м.

"Мы хотим обсудить все сейчас, чтобы в следующем это были формальности", – заявил он.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.