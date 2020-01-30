Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Сенцов: Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение

Украинский режиссер, бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов считает, что украинская власть не должна вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сенцов: Мы не можем победить Путина объективно военным путем. Мы не можем его перебить экономически
Сенцов: Мы не можем победить Путина объективно военным путем. Мы не можем его перебить экономически
Фото: ЕРА

Украинский режиссер, бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов сказал в интервью "Голосу Америки", опубликованном 29 января, что в "некоторых вещах" его мнение не совпадает с мнением президента Украины Владимира Зеленского.

"По моему мнению, мы не можем вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение. Мы должны сдаться, и после этого мир на Донбассе наступит. Но это будет мир покоренного государства", – заявил Сенцов.

Он считает, что единственная альтернатива – это продолжать борьбу.

"Не сдаваться. Мы не можем победить Путина объективно военным путем. Мы не можем его перебить экономически. Он имеет больше ресурсов, но можем просто не сдаться, выстоять в этом противостоянии. Я всегда сравниваю Украину с башней, на которой мы стоим, а нас штурмует орда, и нужно только выстоять. Мы не можем спуститься вниз, эту орду перебить – их очень большое количество. Только выстоять. Удержавшись, мы победим. Орда эта схлынет рано или поздно", – сказал бывший политзаключенный.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский и Путин общались лично единственный раз 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью". Также у них было несколько телефонных переговоров.

Зеленский заявлял, что без диалога с Путиным нельзя вернуть в Украину незаконно удерживаемых на российской территории украинских граждан.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, переговоры, аннексия, Олег Сенцов, Владимир Зеленский, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS