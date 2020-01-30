Сенцов: Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение

Украинский режиссер, бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов считает, что украинская власть не должна вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сенцов: Мы не можем победить Путина объективно военным путем. Мы не можем его перебить экономически Фото: ЕРА

Украинский режиссер, бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов сказал в интервью "Голосу Америки", опубликованном 29 января, что в "некоторых вещах" его мнение не совпадает с мнением президента Украины Владимира Зеленского.

"По моему мнению, мы не можем вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение. Мы должны сдаться, и после этого мир на Донбассе наступит. Но это будет мир покоренного государства", – заявил Сенцов.

Он считает, что единственная альтернатива – это продолжать борьбу.

"Не сдаваться. Мы не можем победить Путина объективно военным путем. Мы не можем его перебить экономически. Он имеет больше ресурсов, но можем просто не сдаться, выстоять в этом противостоянии. Я всегда сравниваю Украину с башней, на которой мы стоим, а нас штурмует орда, и нужно только выстоять. Мы не можем спуститься вниз, эту орду перебить – их очень большое количество. Только выстоять. Удержавшись, мы победим. Орда эта схлынет рано или поздно", – сказал бывший политзаключенный.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский и Путин общались лично единственный раз 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью". Также у них было несколько телефонных переговоров.

Зеленский заявлял, что без диалога с Путиным нельзя вернуть в Украину незаконно удерживаемых на российской территории украинских граждан.