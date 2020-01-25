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Зеленский о разговорах с Путиным: Я по-другому наших людей не заберу

По словам президента Украины Владимира Зеленского, переговоры об освобождении удерживаемых в РФ украинцев он должен вести с тем, кто "все решает" в РФ, а это президент России Владимир Путин.

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Зеленский: Есть возможность закончить это все. Закончить эту войну, это кровопролитие
Зеленский: Есть возможность закончить это все. Закончить эту войну, это кровопролитие
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без диалога с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя вернуть в Украину незаконно удерживаемых на российской территории украинских граждан. Об этом он сказал в интервью израильскому "9 каналу", которое вышло 24 января.

Он напомнил, что РФ вернула Украине захваченные военные корабли и моряков.

"Россия на это пошла. Важно, очень. Значит, мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался. По поводу моряков, кораблей это отношения, не связанные с Минском (переговорами в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. – "ГОРДОН"), не связанные с нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. Да. А как по-другому? По-другому ничего мы не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах там. Разные, наши люди, украинцы, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. Значит, с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу", – сказал он.

По словам Зеленского, для него это важнее амбиций.

"Есть возможность закончить это все. Закончить эту войну, это кровопролитие. Каждый день погибают люди, и это не образность сейчас, то, что я говорю. Люди либо ранены, либо тяжело ранены. Нам говорят там: "Не убили, а ранили". А я говорю: "А если тяжело ранили, человека перевезли в больницу, а он, к сожалению, через неделю скончался, это не убили?" – "Нет, это он ранен". Нет! Это убили его. Убили! Что касается того, как пойдет дальше, вот в этом плане я вижу диалог. В плане выведения войск с территории временно оккупированной тут, конечно, я считаю, что только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Вот тут я пока не вижу движения", – сказал президент.

Единственный раз Зеленский и Путин общались лично 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".

Также президенты несколько раз общались по телефону, в частности 31 декабря 2019 года они договорились согласовать новые списки на обмен удерживаемыми лицами. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сказала, что списки должны начать согласовывать в январе 2020 года, а обмен может состояться этой зимой. Она добавила, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в аннексированном Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Теги: Владимир Путин, Крым, переговоры, политзаключенные, Владимир Зеленский, война в Украине
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