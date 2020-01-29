Я считаю, что не надо оправдываться, когда считаешь себя правым. Я никогда этого не делал и не собираюсь этим заниматься.

И когда информационные помойки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам, это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать.

Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю на пользу Украине, и говорить то, что думаю. На моей любимой футболке есть такая надпись: born free (рожденный свободным). Именно таким я стараюсь оставаться, и никому не удастся меня ни купить, ни запугать!

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора