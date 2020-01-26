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ПОЛИТИКА

"Вижу пример Зеленского и Вакарчука". Сенцов заявил, что пока не намерен заниматься политикой

По мнению режиссера Олега Сенцова, чтобы начать заниматься политикой, нужна сильная мотивация. Он отметил, что наблюдает за политической карьерой президента Украины Владимира Зеленского и нардепа от "Голоса" Святослава Вакарчука.

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Сенцов: Я не иду в политику, потому что мне это сейчас неинтересно
Сенцов: Я не иду в политику, потому что мне это сейчас неинтересно
Фото: EPA

Украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов не намерен заниматься политикой. Об этом он сказал в интервью ZN.UA, вторая часть которого вышла 25 января.

"Нет. Потому что я вижу пример [президента Украины Владимира] Зеленского, который прыгнул на эту сковородку и которому очень тяжело. Я вижу пример [лидера группы "Океан Ельзи" нардепа от "Голоса" Святослава] Вакарчука, искренне пытающегося вникнуть во все это и разобраться. Но политика – грязное болото. И чтобы в него прыгнуть, нужно иметь очень сильную мотивацию", – сказал режиссер.

По словам Сенцова, политика его сейчас не интересует.

"Есть вещи, которые мне интересны, и я их делаю. Есть вещи, которые мне неинтересны, и поэтому я ими не занимаюсь. Я не иду в политику, потому что мне это сейчас неинтересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя. Я занимаюсь общественной работой. Вообще, я сегодня максимально свободный человек. Даже ОО (общественными организациями. – "ГОРДОН") не захотел себя на данном этапе привязывать. Как будет дальше, я не знаю", – сказал он.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил. 5 октября Сенцов сообщил, что в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями во внутренних органах его планировали кормить принудительно, поэтому он вынужден прекратить голодовку.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.

Теги: Украина, Святослав Вакарчук, Олег Сенцов, политика, Владимир Зеленский
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