Мы делали революцию и воевали с врагом ради свободы. А сейчас власть поздравляет главного противника Украины с праздниками

Сегодня День соборности Украины, праздник объединения нашего государства. Сегодня день, когда на Майдане погиб первый человек из Небесной сотни. Для меня это – одинаково важные вещи.

Потому что объединялись украинцы ради одного – свободы. Потому что Сергей Нигоян погиб за то же самое. Потому что мы делали революцию и воевали с врагом именно за это.

А сейчас власть поздравляет главного противника Украины с праздниками и назначает руководить делом расстрела митингующих адвоката Януковича. Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям. Тем, кто готов объединяться вокруг главного, – свободы, а не только чистых тротуаров.

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора