У Верховной Рады впервые по случаю Дня соборности подняли государственный флаг. Видео
У здания Верховной Рады в Киеве впервые по случаю Дня соборности Украины подняли государственный флаг. Видео опубликовал 22 января в YouTube телеканал "112 Украина". "Чтобы начать впервые такую традицию, которая может иметь очень достойное продолжение в Украинском государстве, мы вышли с инициативой, чтобы начать поднятие государственного флага Украины у здания Верховной Рады", – сказал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Под Радой прозвучал гимн Украины.
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