Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

У Верховной Рады впервые по случаю Дня соборности подняли государственный флаг. Видео

У здания Верховной Рады в Киеве впервые по случаю Дня соборности Украины подняли государственный флаг. Видео опубликовал 22 января в YouTube телеканал "112 Украина". "Чтобы начать впервые такую традицию, которая может иметь очень достойное продолжение в Украинском государстве, мы вышли с инициативой, чтобы начать поднятие государственного флага Украины у здания Верховной Рады", – сказал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Под Радой прозвучал гимн Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Под Радой прозвучал гимн Украины
Под Радой прозвучал гимн Украины
Скриншот: 112 Украина / YouTube
видео

Видео: 112 Украина / YouTube
Теги: Верховная Рада, Украина, День соборности Украины, флаг, парламент, Руслан Стефанчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Категорически нет". Стинг не хочет, чтобы о нем снимали байопик
"Категорически нет". Стинг не хочет, чтобы о нем снимали байопик
Дети Пугачевой и Галкина спели на французском
Дети Пугачевой и Галкина спели на французском
Никитюк засветила пятую точку в стрингах
Никитюк засветила пятую точку в стрингах
  "Ухожу". Ани Лорак и Миша Марвин презентовали дуэтную песню. Аудио
  "Ухожу". Ани Лорак и Миша Марвин презентовали дуэтную песню. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS