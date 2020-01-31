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Зеленский хочет, чтобы Госдеп США назначил представителя по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма

Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский заверил, что между Киевом и Вашингтоном "неизменно крепкие отношения"
Зеленский заверил, что между Киевом и Вашингтоном "неизменно крепкие отношения"
Фото: president.gov.ua

31 января в Киеве во время совместного брифинга с государственным секретарем США президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Госдеп назначит своего представителя по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы благодарны за вашу личную позицию по поводу войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма. Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица с Госдепартамента", – сказал президент.

Зеленский заверил, что между Киевом и Вашингтоном "неизменно крепкие отношения".

"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракет Javelin. Речь шла и о усилении Военно-морских сил Украины благодаря катерам класса Island и усилении противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупки необходимого вооружения", – добавил президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: США, Крым, Украина, Донбасс, Вашингтон, Владимир Зеленский, война в Украине, Майк Помпео
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