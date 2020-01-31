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Видео: Радіо Свобода / YouTube

Помпео и Зеленский дают совместный брифинг. Трансляция

31 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео дают совместный брифинг по итогам встречи. Трансляцию ведет "Радіо Свобода" в YouTube.

 
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Помпео прибыл в Киев вечером 30 января. В столице Украины у него также запланирована встреча с министром обороны Андреем Загороднюком. 

Государственный секретарь США уже встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Теги: США, Украина, Владимир Зеленский, государственный секретарь, Майк Помпео, брифинг
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