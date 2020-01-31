Помпео и Зеленский дают совместный брифинг. Трансляция

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Помпео прибыл в Киев вечером 30 января. В столице Украины у него также запланирована встреча с министром обороны Андреем Загороднюком.

Государственный секретарь США уже встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.