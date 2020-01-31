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Помпео заверил, что США поддерживают Украину в противодействии российской агрессии

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили усиление оборонного потенциала Украины, сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

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Пристайко и Помпео провели конструктивную встречу в Киеве, сообщила Зеленко
Пристайко и Помпео провели конструктивную встречу в Киеве, сообщила Зеленко
Фото: Kateryna Zelenko / Twitter

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил главу украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко в поддержке Украины с целью противодействия агрессии России. Об этом сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

Зеленко отметила, что Пристайко и Помпео провели конструктивную встречу в Киеве.

В частности, они обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США, активизацию сотрудничества в военной области и экономике, а также укрепление двухпартийной поддержки Украины.

"Благодарны за четкие и мощные сигналы, снова подтвержденные Вашингтоном о непоколебимой поддержке Украины в противодействии российской агрессии, в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, в усилении оборонного потенциала и относительно воплощения критических реформ", – написала Зеленко.

Помпео прибыл в Киев вечером 30 января. В столице Украины у него также запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Загороднюком.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, МИД Украины, Вадим Пристайко, Майк Помпео, Екатерина Зеленко
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