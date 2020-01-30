Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В Киев с официальным визитом прибыл Помпео

В Украине госсекретарь США Майк Помпео намерен встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

В Киеве у Помпео запланирован ряд встреч
В Киеве у Помпео запланирован ряд встреч
Фото: ЕРА

Вечером 30 января в Киев с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter.

"Украина приветствует отличного друга из США. Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ожидаем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом [Украины Владимиром Зеленским]", – написал он.

Кроме Зеленского, Помпео намерен встретиться с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, "чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины". Он также примет участие в церемонии возложения венков к мемориальной Стене памяти возле Михайловской площади, сообщили в Госдепе.

Теги: Киев, США, Украина, государственный секретарь, Майк Помпео, Егор Божок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS