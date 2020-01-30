В Киев с официальным визитом прибыл Помпео

В Украине госсекретарь США Майк Помпео намерен встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Вечером 30 января в Киев с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter.

"Украина приветствует отличного друга из США. Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ожидаем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом [Украины Владимиром Зеленским]", – написал он.

#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88 — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) January 30, 2020

Кроме Зеленского, Помпео намерен встретиться с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, "чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины". Он также примет участие в церемонии возложения венков к мемориальной Стене памяти возле Михайловской площади, сообщили в Госдепе.