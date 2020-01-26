"Думаете, американцев волнует Украина?" Журналистка заявила, что Помпео кричал на нее после вопросов об Украине и Йованович в интервью

Ведущая National Public Radio Келли сказала, что после интервью Помпео кричал на нее примерно столько же времени, сколько длилась беседа, и был "не в восторге" от вопросов про Украину".

Ведущая американского National Public Radio Мэри Луиз Келли заявила, что госсекретарь США Майк Помпео кричал на нее после вопросов об Украине и бывшем после США в Киеве Мари Йованович. Об этом говорится в пресс-релизе NPR, опубликованном 24 января.

В интервью Келли и Помпео обсуждали Иран. Когда журналистка спросила, не должен ли Госдеп извиниться за отставку Йованович, госсекретарь сказал, что он пришел на интервью обсуждать именно иранскую тему. Помпео заявил, что гордится политикой администрации президента США Дональда Трампа относительно Украины.

Келли сказала, что после интервью Помпео кричал на нее примерно столько же времени, сколько длилась беседа, и был "не в восторге" от вопросов про Украину". Политик многократно использовал ругательства.

По словам ведущей, Помпео спросил у нее: "Вы думаете, американцев волнует Украина?"

Затем госсекретарь попросил принести карту мира без подписей и сказал, чтобы ведущая показала на ней Украину. После того как она сделала это, Помпео сказал: "Люди об этом услышат".

Радиостанция обратилась с запросом в Госдеп США, но ответа пока не было.

Йованович возглавляла посольство США в Украине в 2016–2019 годах. Она покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка была плановой. По данным Associated Press, посла отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

В октябре в ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент.

В ноябре Трамп заявил журналистам, что Йованович – вероятно, "очень хорошая женщина", но он ничего о ней не знает. В том же месяце президент США раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.