Зеленский ожидает, что дата первой части обмена удерживаемыми лицами будет известна в ближайшее время

Украинская сторона передала трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе список для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями; также ведутся переговоры с Россией по освобождению украинских граждан, которых удерживают в РФ и аннексированном ею Крыму. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Дата первой части обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса, вероятно, будет известна в ближайшее время. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что переговоры по обмену ведутся в двух направлениях.

"Это обмен и разговор в формате трехсторонней контактной группы в Минске, это обмен нашими пленными, которые находятся за решеткой или в подвалах на временно оккупированной территории. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список. Он будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты [обмена] первой части наших пленных. Первой, там действительно очень много людей", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что второе направление по обмену удерживаемыми лицами касается освобождения граждан Украины, которых удерживают в РФ и аннексированном ею Крыму.

"Второй трек – это разговор с российской стороной по обмену наших пленных, находящихся в Крыму или на территории Российской Федерации. Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты и общество увидит списки. Большинство пленных, о которых мы говорим с российской стороной, тех, которые на территории Российской Федерации находятся, – крымские татары", – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

23 января 2020 года Зеленский сообщил, что Украина готовит списки на обмен с ОРДЛО и РФ.