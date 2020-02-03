Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский ожидает, что дата первой части обмена удерживаемыми лицами будет известна в ближайшее время

Украинская сторона передала трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе список для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями; также ведутся переговоры с Россией по освобождению украинских граждан, которых удерживают в РФ и аннексированном ею Крыму. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский о первой части обмена: Список очень большой
Зеленский о первой части обмена: Список очень большой
Фото: ЕРА

Дата первой части обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса, вероятно, будет известна в ближайшее время. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он отметил, что переговоры по обмену ведутся в двух направлениях. 

"Это обмен и разговор в формате трехсторонней контактной группы в Минске, это обмен нашими пленными, которые находятся за решеткой или в подвалах на временно оккупированной территории. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список. Он будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты [обмена] первой части наших пленных. Первой, там действительно очень много людей", – сказал Зеленский. 

Президент сообщил, что второе направление по обмену удерживаемыми лицами касается освобождения граждан Украины, которых удерживают в РФ и аннексированном ею Крыму. 

"Второй трек – это разговор с российской стороной по обмену наших пленных, находящихся в Крыму или на территории Российской Федерации. Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты и общество увидит списки. Большинство пленных, о которых мы говорим с российской стороной, тех, которые на территории Российской Федерации находятся, – крымские татары", – добавил он. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

23 января 2020 года Зеленский сообщил, что Украина готовит списки на обмен с ОРДЛО и РФ.

Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары, переговоры, Владимир Зеленский, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
Loboda застыла на пляже в странной позе
Loboda застыла на пляже в странной позе
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS