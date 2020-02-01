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Климкин: Логика России – затащить Зеленского в "эмоциональную воронку"

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что российские власти будут договариваться с президентом Украины Владимиром Зеленским "вплоть до политических уступок".

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Климкин (на фото) считает, что Зеленскому не стоило поздравлять Путина с Новым годом
Климкин (на фото) считает, что Зеленскому не стоило поздравлять Путина с Новым годом
Фото: ЕРА

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поздравлять с Новым годом президента РФ Владимира Путина. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил "Радіо Свобода" в интервью, которое вышло в эфир 1 февраля.

"Я считаю, что не стоило. Это в обществе, конечно, было встречено крайне негативно. Это было стилизовано как разговор в последний день года. Но Зеленский выбрал себе эту логику. Он хочет поддерживать с Путиным контакт, в том числе некий минимальный контакт как руководители двух государств. Выйдет ли это у него? У меня в этом большие сомнения", – сказал дипломат.

Он считает, что все равно "говорить нужно именно с Путиным".

"Решение принимает окончательно только Путин. Я считаю, что логика России в том числе – это затянуть Зеленского в "эмоциональную воронку". То есть первый обмен, потом второй обмен, а потом пойдет дальше. И каждый результат затем должен быть более весомым, чем предыдущий. ...Вплоть до политических уступок", – отметил Климкин.

По его словам, "именно такая логика и будет у России".

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Единственная его встреча с Путиным состоялась 9 декабря в Париже в рамках нормандского саммита, который касался урегулирования ситуации на Донбассе.

После переговоров с Путиным Зеленский поделился впечатлениями от встречи. "У нас был разговор, он был разный, и напряженный, и иногда такой... мощный…" – сказал президент Украины. На вопрос: "Кто кого?" – он ответил: "Ну, я не знаю, кто кого. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, что пока что ничья".

Путин на пресс-конференции отказался давать характеристику Зеленскому. Он сказал, что не отвечает на подобные вопросы, даже если они касаются мировых лидеров, которые уже покинули свои посты. "Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода... У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы. Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли все-таки какой-то очень серьезный отбор, это все люди незаурядные как минимум", – заявил Путин.

Теги: Владимир Путин, переговоры, Павел Климкин, Владимир Зеленский, президент, обмен удерживаемыми лицами
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